Votre horoscope signe par signe du samedi 8 mai

BELIER

Si vous avez besoin de plus de temps pour atteindre vos objectifs, prenez-le sans forcément renoncer à votre équilibre de vie.

TAUREAU

Si vous êtes tendu et stressé, vous pouvez vous échapper quelques jours et ainsi revenir plus serein.

GEMEAUX

Les échanges prennent de l'ampleur, on vous sollicite mais on vous aide aussi, c'est une journée effervescente sur le plan relationnel.

CANCER

Une rencontre marquante vient changer tout à coup le cours de votre quotidien. Vous n'oserez pas y croire, cette petite nouveauté tombe à pic...

LION

Si vous ressentez le besoin de mettre votre activité entre parenthèses, vous trouverez de quoi vous ressourcer.

VIERGE

Prenez le temps de résoudre les questions qui se posent, en profondeur. C'est le moment d'y plonger.

BALANCE

Une belle folie passionnelle vous rendra plus vivant que d'habitude, Vous savourez, prospérer et laisser le plaisir vous traverser.

SCORPION

Aujourd’hui, votre intuition ne vous trompera pas et les échanges sont particulièrement constructifs.

SAGITTAIRE

Vous aurez des approches facilitées avec des personnes intéressantes. Il y a de l'inédit dans l'air.

CAPRICORNE

Vous passez beaucoup de temps à travailler, prenez un minimum de repos. Ne vous posez pas des contraintes supplémentaires, sans arrêt.

VERSEAU

Vous vous montrerez d'une grande générosité en restant à l'écoute de vos proches. Vous leur communiquerez votre dynamisme et votre volonté.

POISSONS

Vous ferez preuve d'une grande diplomatie. Vous saurez calmer les tensions quand d'autres auront en tête de les attiser.