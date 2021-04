Musique. Un nouveau single et un nouvel album pour Billie Eilish

Billie Eilish n'a pas encore 20 ans et pourtant, elle a mis le monde de la musique à ses pieds. Avec à son actif déjà sept Grammy Awards pour un seul album, elle a aussi été choisie pour interpréter le thème du prochain James Bond (sortie repoussée à cause de la Covid-19).

C'est donc auréolée de succès que la jeune femme annonce la sortie d'un nouvel album ! Ce deuxième opus lui a été inspiré par cette période sanitaire étrange, qui lui a donné plus de temps pour écrire avec l'annulation des tournées, mais qui lui a aussi permis de voir la vie autrement. Elle a déjà dévoilé ces derniers mois des titres qui, on le sait maintenant, feront partie de cet album : My future et Therefore I am. La chanteuse nous dévoile aussi Your power, avec un clip qui comporte… un serpent !

Billie Eilish vient donc d'annoncer qu'elle sortira un deuxième album intitulé Happier than ever et sortira le 30 juillet 2021. Pour l'occasion, elle s'est teinte en blonde…

À la suite de cette annonce, elle proposera encore un single inédit, le 9 mai prochain.