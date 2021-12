Normandie. Restaurants : "La météo aura un impact énorme sur le redémarrage"

"On a l'impression d'être au bout du tunnel, ou presque." Avoir enfin un calendrier précis de réouverture rassure Léa Lassarat, propriétaire de trois hôtels et deux restaurants à Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime), Le Havre et Honfleur (Calvados). Si elle regrette bien entendu de ne pas pouvoir profiter du pont de l'Ascension, la date du 19 mai, selon elle, permet "de se projeter. Les équipes en ont besoin, nous en avons besoin, économiquement aussi", poursuit celle qui préside par ailleurs la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) Seine-Estuaire. La réouverture se fera dans un premier temps en terrasse. "La météo va bien entendu avoir un impact énorme sur le redémarrage", concède la patronne de l'hôtel Vent d'Ouest et du restaurant Les Enfants Sages au Havre, qui a notamment investi dans douze grands parasols pour protéger au maximum les clients des averses. "Il arrive que l'on dresse le couvert à 11 heures et qu'à midi moins le quart, on rentre tout à l'intérieur. Cette fois, on ne pourra pas le faire…", poursuit Léa Lassarat, qui croit cependant en la motivation des clients à retrouver leurs établissements favoris… même s'il faut enfiler une petite laine.

Les terrasses seront ouvertes à partir du mercredi 19 mai, date à laquelle le couvre-feu passera à 21 heures. À partir du 9 juin, on devrait pouvoir manger en salle. Le couvre-feu sera alors fixé à 23 heures.