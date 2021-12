Haute-Normandie : recrutements en vue dans les entreprises

Près de 56.800 établissements ont participé à cette enquête qui a été menée en Haute-Normandie par Pôle emploi avec le concours du Credoc (centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie). Et d'après les chiffres obtenus, 14% des établissements ont l'intention de recruter au cours de cette année. Cela représente 10.629 employeurs potentiels et quelques 25.590 projets de recrutement, dont la grande majorité - 72% - de située en Seine-Maritime.

Le nombre de projets de recrutements comptabilisé au cours de cet enquête, est supérieur à celui de l'an passé (on en compte 1.445 en plus), mais demeure toutefois inférieur à celui de 2010.

Enfin, d'après les résultats de cette enquête, 67% des besoins de main-d'oeuvre se trouvent dans le secteur des services et notamment scientifiques et techniques.

Sans surprise, c'est le bassin de Rouen qui reste le plus gros recruteur de la région puisqu'il totalise à lui seul 31% des intentions d'embauche.