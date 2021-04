Musique. Kendji, nouvel invité de votre rendez-vous Tendance VIP

Avec 4 millions d'albums vendus et 400 dates de concert, Kendji est le vainqueur de The Voice ayant le plus grand succès à travers le monde. Mercredi 12 mai, il sera dans les locaux de Tendance Ouest pour évoquer son dernier album Mi Vida, mais aussi sa prochaine tournée, qui débutera en 2022.

