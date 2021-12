Orne. Covid-19 : 273 rendez-vous chez les pompiers pour se faire vacciner

Ils sont enseignants, assistants maternels, policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires, agents de sécurité, chauffeurs de bus, agents d'entretien, salariés des abattoirs. Leur point commun : mercredi 28 avril, tous pouvaient se faire vacciner contre la Covid-19, première grosse journée de vaccination dans l'Orne, organisée simultanément pour eux dans les centres de secours des pompiers à Flers, Argentan, L'Aigle et à Alençon, où est venue Joëlle Manoury. Sa profession d'assistante maternelle fait partie de celles parmi les plus exposées au virus. "Je n'aime pas me faire vacciner, mais je le fais pour éventuellement protéger mon mari qui a des soucis de santé", explique-t-elle.

La deuxième injection dans 12 semaines

Une vaccination avec AstraZeneca, très rapide, "alors qu'au centre de vaccination de la halle aux Toiles, on n'arrive pas à avoir de rendez-vous", souligne Fabrice, son mari. "J'ai vu ça hier sur les réseaux sociaux et ce matin, le vaccin est fait." Joëlle recevra sa 2e injection dans 12 semaines. Au total, 273 professionnels âgés de plus de 55 ans avaient pris rendez-vous, ce mercredi.