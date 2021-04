Cinéma. Le nouveau film de Léonor Serraille en tournage à Rouen

Rouen sera à nouveau décor du septième art. Depuis le lundi 26 avril et jusqu'au lundi 10 mai prochain, c'est dans les rues de la ville aux cent clochers que Léonor Serraille a posé ses caméras, pour son deuxième long-métrage, Un petit frère. Parmi les endroits retenus, le lycée Corneille, les rues Beauvoisine, Beffroy, des Carmélites, de Fontenelles, ainsi que les places de la Rougemare ou de Gaulle.

Le film raconte l'histoire d'une mère et de ses deux fils arrivés en France en 1989 et que l'on suit, de Paris à la Normandie, jusqu'en 2010. En 2017, Léonor Serraille sortait son premier long-métrage, Jeune Femme, qui lui a valu la Caméra d'or du meilleur premier film dans la sélection "Un certain regard" du festival de Cannes.