France-Monde. Redonner du sensà la spiritualité

L'auteure, qui a toujours suivi les chemins balisés de la foi et l'engagement religieux, est en quête de nouveaux chemins vers Dieu, dans l'authenticité. Dans une union intime, ressentie en profondeur. Lui parler, prier ? Oui. Et faire confiance au pouvoir de l'écriture : celui, d'abord, de mettre de la clarté en nous. D'où cette suite de réflexions, de pensées, de confidences écloses sur l'écume de la vie quotidienne et nourries d'Ecriture sainte.

Ce journal spirituel d'une femme d'action exprime un désir exigeant de vie intense et de service des autres. Le droit chemin vers l'harmonie retrouvée.

Je suis venue écouter battre son cœur, Anne-Sophie Touche, Editions Salvator, 288 pages, 20 €