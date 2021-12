Plus de peur que de mal chez Cargill, à Grand-Quevilly. Dimanche 13 mai, vers 13h22, le feu se déclare dans un silo plein de poudre de cacao. Ce sont deux tamis qui auraient provoqué une étincelle à l'origine des flammes. Il n'y a pas eu de blessé et aucun impact n'est à déplorer sur l'activité industrielle et commerciale de l'entreprise.