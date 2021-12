Près de Saint-Lô. Un nouveau groupe sculpté dans l'église de Pont-Brocard

Après plus d'un an de dur labeur, l'association Patrimoine Dangy et Bonfossé, près de Saint-Lô, est parvenue à donner une seconde vie à un groupe sculpté Martyre de sainte Agathe, qui date du XIVe siècle et qui avait été touché par les bombardements de juin 1944. Grâce à la solidarité de la population de Dangy et de Saint-Martin-de-Bonfossé, plus de 6 000 euros ont été collectés afin d'acquérir une nouvelle statue. Le Conseil départemental de la Manche a également mis la main au portefeuille.

Une cérémonie réservée aux donateurs

Le nouveau groupe sculpté en calcaire de Richemont sera réintroduit dans l'église de Pont-Brocard, à Dangy, le week-end des 15 et 16 mai prochains, sous la présidence de Monseigneur Laurent Le Boulc'h, évêque de Coutances. La cérémonie sera strictement réservée aux donateurs.