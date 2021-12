Orne. Covid-19 : des créneaux réservés à la vaccination de certains professionnels

Des créneaux sont réservés mercredi 28 avril au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à Alençon pour que certains professionnels, âgés de plus de 55 ans, se fassent vacciner contre la Covid-19. Les vaccinations sont également possibles aux centres de secours de Flers, Argentan et L'Aigle

Il s'agit par exemple des enseignants, assistants maternels, policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires, agents de sécurité, chauffeurs de bus, de taxi, agents d'entretien, salariés de commerces d'alimentation ou encore salariés des abattoirs.

Pratique. RDV à prendre sur le site sdis61.fr