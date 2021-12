Sud-Manche. Un kayakiste et un véliplanchiste en difficulté au large

Lundi 26 avril vers 18 h 30, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été informé qu'un kayakiste et un véliplanchiste étaient en difficulté au large de Donville-les-Bains. Le kayakiste, âgé de 54 ans, a été hélitreuillé par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile basé à Granville et déposé sain et sauf sur la plage. Le véliplanchiste, escorté par un canot de sauvetage léger du SDIS 50, a quant à lui pu regagner la terre ferme par ses propres moyens.