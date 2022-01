Orne. Basilique de Montligeon : un sanctuaire mondialement connu

En pleine campagne, entre Mortagne et Rémalard, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est né de la volonté de l'abbé Buguet, à la fin du XIXe siècle. Depuis 1884, cette église de pèlerinage est un lieu de réconfort pour les personnes éprouvées par le deuil et par les difficultés de la vie.

Sa création est due à la détermination de l'infatigable abbé Paul Buguet, curé de cette commune du Perche entre 1878 et jusqu'à son décès en 1918. Il était préoccupé par la nécessité de prier pour les âmes des défunts… mais aussi par celle de revitaliser l'économie de son village ! Jamais à court d'idée, il fonda, en 1884, une association de prières pour les défunts. Il fut même encouragé dans son initiative par le pape Léon XIII. Grâce à ses nombreux voyages à l'étranger, son projet obtint une renommée internationale.

Une basilique au milieu des champs

La basilique néo-gothique a été érigée entre 1894 et 1911. Quand le visiteur arrive, au volant de sa voiture ou, comme beaucoup de pèlerins, à bord d'autocars, elle semble surgir de nulle part, dans la campagne. L'édifice mesure 74 mètres de long pour 32 mètres de large. Ses clefs de voûtes sont à 23 mètres de haut et ses flèches culminent à 60 mètres. C'est le plus vaste édifice du Perche. 120 ans après sa construction, la basilique Notre-Dame de Montligeon reste le centre spirituel d'un vaste domaine. Un grand parc avec jardin à la française est implanté au sud de l'édifice religieux, limité par un grand bâtiment qui abrite tous les services du sanctuaire, ainsi que des espaces dédiés à l'accueil et à l'hébergement des pèlerins, venus du monde entier. Pèlerins, ou simples visiteurs attirés par la découverte du caractère insolite du lieu, ne manqueront pas d'admirer les vitraux ainsi que la magnifique rosace, œuvre du maître-verrier Louis Barillet.