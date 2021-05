Orne. Balade à la Roche d'Oëtre et dans les gorges de la Rouvre : un site extraordinaire

Quand la nature se donne en spectacle, cela donne de belles surprises, comme à la Roche d'Oëtre, belvédère naturel qui attire amoureux de nature et randonneurs chevronnés. En arrivant sur le site, du haut des 118 mètres, on est conquis par la découverte d'un paysage insolite et inattendu en plein cœur de la Suisse Normande ! Cet endroit spectaculaire domine les gorges au fond desquelles serpente la Rouvre, torrent impétueux. La Roche d'Oëtre est un phénomène géologique, une montagne en plein bocage normand, qui fait la joie des promeneurs et des randonneurs.

Site classé "Espace Naturel Sensible"

Ce site, parfaitement aménagé avec un parking gratuit pour accueillir les visiteurs (voitures, camping-cars et bus), accueille chaque année en moyenne 100 000 à 120 000 personnes qui viennent admirer la beauté du paysage et emprunter les sentiers de randonnée, toujours dans le respect du site, puisque la Roche d'Oëtre est classée "Espace Naturel Sensible". L'endroit abrite de nombreuses espèces animales et végétales peu communes, comme le lézard vert, la Spergule printanière (petite fleur blanche), et plusieurs espèces de lichens des escarpements. Pour les promeneurs, grandes et petites randonnées permettent de découvrir de superbes paysages, vallées, panoramas, chemins pittoresques, mais aussi l'habitat rural. Ces sentiers sont reconnus pour être les plus beaux du secteur de la Suisse Normande. Pour les amateurs de sensations fortes, onze parcours d'accrobranche sont à disposition sur le site : des tyroliennes géantes, ponts de singes, sauts de tarzan et autres "parcours filets"…

À la Roche d'Oëtre, on peut aussi visiter "l'Espace Galerie", qui propose des expositions renouvelées tous les deux mois, lorsque la Covid-19 l'autorise.