Habitat. Comment équiper et aménager son extérieur ?

Rayons de soleil obligent, l'envie de lire, travailler ou simplement de se détendre à l'extérieur se fait ressentir. Voici quelques conseils décos, à faire soi-même, pour bonifier son balcon ou sa terrasse. Au menu : un salon de jardin en palettes de bois, de la verdure avec des fleurs et de la couleur avec une guirlande de pompons.

Un salon de jardin en palettes de bois

Confectionner soi-même son salon de jardin en palettes de bois, ce n'est pas si complexe. Il faut d'abord trouver et choisir ses palettes dans les bennes près des chantiers, chez les commerçants, dans les déchèteries ou magasins de bricolage. L'enseigne Weldom, dont l'un des magasins se trouve à Saint-Martin-de-Fontenay, délivre quelques conseils. Il est conseillé d'utiliser des palettes européennes, annotées avec EPAL. Il s'agit de les poncer, lasurer, assembler, d'ajouter des roulettes si on le souhaite, de fixer les dossiers et d'accessoiriser avec des coussins. Concernant le matériel, les outils et les accessoires à prévoir : la liste est accessible sur le site. Courage, après l'effort, viendra le réconfort.

Apporter une touche de verdure

Pour aménager son "jardin secret", Romane Vrel, du fleuriste caennais Lysland, conseille d'apporter une touche de verdure avec quelques plantes : "On peut aménager son balcon ou sa terrasse avec du buis, des palmiers, des dipladénias ou encore des rosiers. Cela peut fleurir jusqu'en hiver. On conseille d'arroser une à deux fois par semaine." Les fleurs permettent de créer un environnement sain et coloré : "Ces fleurs apportent des tons roses, avec du fuchsia, du violet… Ça peut être très coloré, selon les préférences de chacun, toujours." Côté tendance : "En cette période, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui va être suspendu, comme les campanules par exemple." Romane Vrel propose également de placer des plantes aromatiques, comme de la lavande, du romarin ou encore du persil. Si vous n'avez pas vraiment la main verte, l'équipe peut se déplacer sur demande, afin d'aménager, de rempoter et d'aider.

Ambiance cosy avec des coussins

Afin de créer une ambiance cosy à l'extérieur, on peut imaginer apporter une touche de couleurs avec des coussins. "Pour créer son coussin, c'est mieux si on a une machine à coudre, mais à la main, c'est possible, il faut être plus patient !", indique Isabelle Vallée, couturière qui fait de la retouche et de la confection à Caen. "Il vaut mieux privilégier le lin, la toile de jute ou le coton, c'est plus résistant. Il suffit de prendre deux carrés de 40 cm sur 40 cm et de les assembler." Il existe également des matières étanches idéales pour rester en extérieur. "On peut aussi créer des sets de tables avec un bout de tissus carré ou rond."

Pratique. Le tuto DIY pour créer son salon de jardin en palettes est à retrouver sur YouTube : weldomtv. Le fleuriste Lysland situé 4 boulevard Richemond à Caen est ouvert de 9 à 19 heures du lundi au samedi, jusqu'à 17 heures le dimanche. Isabelle Vallée à Caen 02 31 86 88 71.