Calvados. Un oscar pour "Colette", le documentaire avec une Caennaise pour héroïne

And the Oscar goes to… Colette ! Ce film a remporté la célèbre statuette pour le meilleur court-métrage documentaire à Los Angeles, dans la nuit de dimanche 25 à lundi 26 avril. Ce documentaire porte le prénom de Colette Marin-Catherine, ancienne résistante et Caennaise de 93 ans. Le réalisateur suit la nonagénaire en Allemagne, sur les traces de son jeune frère, Jean Pierre, déporté et tué au camp de concentration de Dora pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Je ressens un bonheur extraordinaire qu'on parle enfin de Jean Pierre", nous confiait-elle en mars dernier.