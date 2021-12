Caen. Le groupe Noroy en concert digital depuis le Zénith

Et si vous assistiez à un concert ? Le groupe électro caennais Noroy monte sur la scène du Zénith de Caen jeudi 22 avril à 19 heures. Leur performance sera diffusée en direct sur leurs pages YouTube et Facebook. Vendredi 9 avril, le groupe a sorti son deuxième EP nommé 'GATA '. "Ecoutez-le, partagez-le et n'hésitez pas à̀ nous faire vos retours !", indiquaient Brice Lebel et Clément Mouillard, les deux membres du groupe sur leur page Facebook. Les titres seront à découvrir lors du concert.