Près d'Étretat. Elle propose une assistance numérique à domicile

Portables, ordinateurs et tablette font partie de notre quotidien. La crise sanitaire a révélé, encore un peu plus, l'importance du numérique dans notre vie de tous les jours, entre le télétravail, les commandes en lignes, les démarches administratives et les visios avec les proches.

Une nouvelle présentation de mon activité 😊 Publiée par La main connectée sur Mardi 20 avril 2021

Près d'Étretat, Émilie Santiago Leroy vient de lancer son entreprise de services à domicile, La Main Connectée. Après 17 ans en tant que conseillère en vente de produits multimédias dans un hypermarché, elle propose désormais d'aider les personnes en difficulté avec les nouvelles technologies. Une aide qui va de l'achat du matériel à son installation et son utilisation. Émilie Santiago Leroy propose un service à domicile. "C'est pour mieux aider mes clients. Souvent, on propose des ateliers, mais quand ils rentrent chez eux, ils sont perdus. Répondre à un mail, envoyer un SMS, aller sur Internet, la visio, les démarches administratives, c'est parfois compliqué pour un certain public." Parmi ses premiers clients, des personnes âgées, parfois incités par leurs enfants, qui souhaitent maîtriser Internet.

La Main Connectée - 07 80 04 83 19 - 40 euros de l'heure (forfaits possibles) - Déplacement dans un rayon d'environ 30 kilomètres autour d'Étretat.