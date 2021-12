Près de Bolbec. La flamme olympique attendue au château de Mirville

Dominique Métot, ancien maire de Bolbec et conseiller départemental, veut voir passer la flamme olympique par le château de Mirville à l'occasion des JO de Paris 2024. L'élu en a fait la demande dès 2017 avec Murielle Moutier-Lecerf, conseillère départementale, en accord avec Jacques de Navacelle, descendant de Pierre de Coubertin et propriétaire du château. À l'époque, c'est un certain Jean Castex, alors délégué interministériel en charge des jeux olympiques et paralympiques. Le parcours devait être dévoilé en 2020, après les JO de Tokyo.

Le parcours dévoilé en septembre

En début d'année, les élus du canton de Bolbec ont relancé son successeur, Michel Cadot. Parmi les arguments avancés par Dominique Métot : "J'ai rappelé au délégué que le fondateur des Jeux modernes est originaire de Normandie. Il a passé une grande partie de sa jeunesse au château de Mirville et il a reconstruit les JO depuis sa résidence de Mirville. Le premier congrès olympique mondial s'est tenu au Havre, en 1897. C'est du Havre qu'est parti Pierre de Coubertin vers les États-Unis, pour étudier le système éducatif américain à la demande du gouvernement de l'époque. De plus, Paris 2024 est particulier. Cela fera 100 ans que Paris a organisé ses derniers jeux en présence de Pierre de Coubertin." La réponse de Michel Cadot, le 31 mars dernier, est plutôt encourageante. "Compte tenu de la place du château de Mirville dans l'histoire de Pierre de Coubertin, vous pouvez compter sur mon engagement pour que votre candidature soit instruite dans les meilleures conditions. J'accorderai, en effet, une importance toute particulière à ce que la mémoire des Jeux de 1900 et de ceux qui ont contribué à leur réussite puisse être honorée." Le parcours de la flamme olympique devrait être dévoilé à la rentrée de septembre.

La flamme Olympique est déjà passée par le château de Mirville. C'était en 1992, à l'occasion des Jeux d'hiver d'Albertville.