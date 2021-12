Insolite. Les couacs des réunions vidéo touchent tous les métiers

Depuis la généralisation du télétravail, les réunions vidéo sont devenues la norme en cette période de pandémie. Évidemment, cela n'est pas sans poser des problèmes avec les enfants qui arrivent dans le champ ou la caméra qui ne vise pas ce qu'il faudrait. Un souci quand on n'est pas habillé de pied en cap…

Cette mésaventure est arrivée à un député canadien, lors d'une réunion heureusement privée avec ses collègues et non retransmises au grand public.

C'est avec stupeur que les parlementaires ont vu le Québécois William Amos totalement nu ! Une nudité patriote, puisqu'il se trouvait entre les drapeaux du Québec et du Canada ! Son téléphone tenu entre la caméra et son corps a évité de dévoiler toute son intimité, mais cela était bien sûr beaucoup trop pour la solennité de l'événement.

Une de ses collègues a souhaité rappeler qu'en plus d'une cravate et d'un veston obligatoires à la panoplie parlementaire d'un député masculin, un chemisier, un caleçon et un pantalon ne serait pas de trop.