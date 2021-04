Manche. Les gendarmes dévoilent un nouveau radar miniature

Le groupement de gendarmerie de la Manche va être doté de neuf radars miniatures. Des appareils high-tech qui se glissent dans la poche des gendarmes. De la taille d'un appareil photo (voir photo), ils s'utilisent comme une paire de jumelles, avec un grossissement de 7 fois.

Excès de vitesse

Sur sa page Facebook, la gendarmerie de la Manche a précisé dimanche 18 avril que les nouveaux radars seront affectés prioritairement à l'Escadron départemental de sécurité routière. Les gendarmes constatent qu'en raison d'une circulation actuellement plus faible, certains automobilistes taquinent l'accélérateur. Entre le vendredi 16 et le dimanche 18 avril, ils ont relevé huit excès de vitesse de plus de 40 km/h et un de plus de 50 km/h.