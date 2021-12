France-Monde. Un milliard d'euros pour aider les sinistrés du gel

Cette fois le gouvernement français a réagi vite : un milliard d'euros seront affectés à l'aide aux agriculteurs sinistrés du gel d'avril, qui a frappé plusieurs centaines de milliers d'hectares de cultures en tous genres et partout. Un tiers de la production viticole et la moitié de la production de fruits sont perdus. Ayant évalué leurs pertes, les exploitants vont pouvoir les déclarer dans les prochains mois et recevoir une indemnisation proportionnée. En attendant, une aide forfaitaire sera accordée, ouverte aussi aux entreprises de transformation dépendant des filières sinistrées. Autres mesures annoncées : report et exonération des charges sociales, dégrèvement de taxes foncières sur le non-bâti, recours à l'activité partielle…