Normandie. André Dessoude se lance dans l'hybride et l'électrique avec MG

André Dessoude a passé la quatrième. Des véhicules de la marque MG viennent de débarquer dans ses concessions Nissan à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), Saint-Lô (Manche) et Cherbourg. "La marque MG fabrique des véhicules électriques et hybrides haut de gamme à un prix très compétitif, explique-t-il. C'est la première marque chinoise implantée en France." Comptez 17 990 € pour un SUV Comfort 100 % électrique, 26 990 € pour l'hybride (après déduction des aides gouvernementales). Avec la crise, "les constructeurs automobiles ont vendu 25 % de voitures en moins. J'ai fait le choix de me développer en accueillant la marque MG", ajoute la légende de course automobile. Le prix de ces voitures toutes équipées (tablette tactile, GPS, sièges en cuir…) n'est pas négociable. Les options non plus, à l'exception du coloris. En matière d'écologie, André Dessoude est sûr d'avoir fait le bon choix : "Ce sont des voitures qui consomment moins de 2 litres sur 100 km." D'ici la fin de l'année, la gamme MG va s'étoffer, avec un autre SUV électrique et un break. En juin 2022, une citadine arrivera sur le marché.