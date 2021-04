Caen. Tortures ayant entraîné la mort : une peine plus lourde en appel

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2016, une femme de 57 ans est morte dans un appartement de Granville. Quatre ans plus tard, en juin 2020, deux hommes ont été reconnus coupables d'avoir torturé à mort la victime et ont été condamnés à 24 et 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Manche. L'un d'eux, condamné à 24 ans de prison, dont 18 ans de sûreté, et âgé actuellement de 45 ans, a fait appel. L'homme, originaire de Bayeux et résidant dernièrement à Sourdeval, a comparu du jeudi 15 au lundi 19 avril devant la cour d'assises du Calvados et a finalement été condamné à une peine plus lourde : 30 ans de réclusion criminelle pour "torture ou acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner", dont 18 ans de période de sûreté.