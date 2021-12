A peine lancés, les "états généraux de la laïcité" vivement critiqués

France-Monde. Le gouvernement installe mardi et jusqu'à l'été des "états généraux de la laïcité" avec pour objectifs de toucher la jeunesse et d'avoir un débat apaisé sur ce sujet sensible, mais à peine annoncés, ils ont déjà été largement critiqués comme un coup médiatique.