Calvados. Où pratiquer le skate, la trottinette et le roller à Caen et ses alentours ?

Alors que le confinement impose une limitation des déplacements à 10 km de son domicile, les activités comme la trottinette, le skate ou le roller sont de plus en plus appréciées et pratiquées. Découvrez notre sélection de lieux parfaits pour pratiquer ces activités sur roues à Caen et ses alentours.

Un skate park au milieu de la verdure

Situé au Bois de l'An 2000, le skate park de Soliers offre différents modules : une plateforme avec un plan incliné, un quarter et une table à saut. Le Bois de l'An 2000 est aussi un lieu prisé pour la randonnée.

À Ifs, de nombreux modules à découvrir

Inauguré en 2013, le skate park d'Ifs se situe au cœur du complexe sportif Pierre Mendès-France. Il se compose de plans inclinés, de curbs, d'un rail, d'une table de saut avec deux ledges latéraux et un rail central et d'une pyramide. Les adeptes du skate, de la trottinette ou même du vélo y sont comblés !

Le skate park d'Ifs. - Justine Tariel

Le skate park de Caen

À côté du stade Hélitas, avenue Albert Sorel, ce skate park autorisé à partir de l'âge de 8 ans (sauf activités encadrées) est très privilégié par les Caennais. Il dispose de quatre principaux modules : une mini-rampe, une table avec funbox, un hip et un quarter.

Le skate park de Caen. - Justine Tariel

Se promener sur la voie verte

Située sur la vallée de l'Orne, la Voie verte permet de rejoindre à pied, en vélo, en roller ou en trottinette les bords de mer.

Elle est idéale pour les sorties familiales et les sportifs.

Pour 2023, l'agglomération caennaise prévoit de construire, près de la gare, le plus grand skate park de la ville.