Sud-Manche. Deux bergères invitent les habitants à participer à leur future ferme

Les habitants de Saint-Senier-de-Beuvron vont bientôt accueillir deux bergères de 27 ans, qui ont eu un coup de cœur pour une ferme, qu'elles vont acquérir début mai. Objectif : produire du pain (à partir de 2022) et du fromage de chèvre et de brebis bio (2023), et proposer d'ici là des logements insolites à la location. Pour mener à bien leur projet, Marie-Astrid Laurent, originaire d'Avranches, et Mathilde Thomas, de Caen, ont besoin de 75 000 euros. Elles ont déjà récolté une somme de 55 000 euros via un modèle participatif : le Groupement foncier agricole (GFA). "On a créé un Groupement foncier agricole citoyen pour proposer aux habitants, locaux ou pas, d'acheter des parts sociales, à 50 euros la part, afin d'acquérir six hectares de terres sur la ferme que Mathilde et moi allons acheter", expliquait ce lundi 19 avril Marie-Astrid Laurent, en pleine construction d'une première roulotte. "C'est une démarche solidaire, pour nous donner un coup de pouce et pour protéger les terres agricoles, car les nouvelles petites fermes ont souvent du mal à accéder au foncier."

Les deux amies rencontrées à Caen tiennent à ce que ce lieu soit "ouvert à tous" : "Les gens pourront venir voir les animaux, apprendre ce qu'ils veulent apprendre, et même camper !", poursuit, enthousiaste, Marie-Astrid Laurent. La cagnotte en ligne est accessible jusqu'en juillet prochain.