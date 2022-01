Le Havre. Margaux Bailleul, 21 ans, rêve d'une médaille olympique

Margaux Bailleul, 21 ans, est une compétitrice dans l'âme. La Havraise découvre l'aviron en 2011 lors d'un stage d'été. Elle intègre dans la foulée son club actuel, la Société havraise d'aviron (SHA). On repère très rapidement ses capacités. "À ma première compétition, je suis tombée à l'eau à 200 m de l'arrivée. J'ai été disqualifiée. Puis j'ai enchaîné avec mon premier championnat de France. J'ai terminé 4e." C'est là que la compétitrice qui sommeillait en elle s'est révélée. "C'est la pire des places. Je me suis dit 'plus jamais ça'. Plus jamais je ne serai au pied du podium." Son premier titre de championne de France, elle l'obtiendra en 2013. Depuis, Margaux Bailleul a enchaîné les titres : 14 fois championne de France, dont neuf fois en individuel. Sa plus belle victoire : son titre de championne de France junior à quatre rameurs en 2016. "C'était avec ma sœur. Elle était cadette, surclassée. Les deux autres filles étaient aussi cadettes et on a quand même réussi à le faire. Ça a été ma meilleure victoire. Gagner avec ma sœur, c'était touchant."

Des rêves de Jeux Olympiques

Un titre manque à la Havraise : la médaille olympique. Margaux Bailleul espère une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, cet été. La Fédération française peut la qualifier pour le double. L'athlète participera également aux qualifications de Lucerne (Suisse) mi-mai. Il faudra faire partie des deux premiers, en quatre de couple (quatre rameurs tenant chacun deux rames). "Mais le plus important pour moi, c'est Paris 2024. Mes proches pourront venir me voir. Tokyo reste un objectif, même si je sais que la qualification sera compliquée." Pour parvenir à ses fins, Margaux Bailleul travaille assidûment. Son agenda est d'ailleurs bien rempli. Elle poursuit des études de kiné sur Paris depuis trois ans et s'entraîne deux fois par jour à l'Insep, l'Institut national du sport. Être championne ne s'improvise pas.