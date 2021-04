Rouen. Lady Arlette se met à nu dans son Autobiographie pirate

C'est dans le studio Accès Digital à Rouen que Lady Arlette et ses musiciens ont enregistré à l'automne dernier ce nouvel EP tout en nuances et en douceurs. La plume ciselée de Lady Arlette et ses mélodies qui percutent, magnifiées par la touche de Gul, nous touchent au cœur.

Un projet introspectif

Contrainte au silence depuis le début de la crise sanitaire, privée de la scène qu'elle chérit tant, Lady Arlette a pris le parti de mettre à profit cette période trouble pour faire son introspection. Remettant en question à la fois son style et son image, elle vient de donner le jour à un nouvel EP, plus intimiste et plus sensible, épaulé par l'auteur/compositeur/interprète rouennais guLdeboA.

"C'est un album autobiographique comme son nom l'indique, mais très romancé", nuance-t-elle. Pour ne rien faire comme les autres, celle qui cultive son originalité avec malice choisit de commencer par une chanson d'adieu : Elvis m'attendra.

"Il y a bien sûr une chanson d'amour, Cargo Love, et des clins d'œil à mon histoire personnelle notamment sur la chanson titre Autobiographie Pirate, mais mes expériences n'ont de sens qu'au service du texte et de l'émotion", précise Lady Arlette.

Ce qui touche effectivement dès la première écoute de ce nouvel EP, ce sont ses mots qui sonnent si bien, résonnent et raisonnent tout autant : ces mots dits, susurrés ou chantés qui font subtilement écho à notre propre affect.

La voie de la simplicité

"Depuis quatre ans, c'est sur Ludwig Brosch que je me reposais pour valoriser mes créations", explique-t-elle. Ludwig porte la lady jusqu'à l'apothéose : l'album qui célébrait 10 ans de scène, sorti en 2019 et interprété au Trianon transatlantique. Mais en 2020, Lady Arlette, avide de nouveautés, fait appel à Gul pour l'aider à extérioriser le meilleur d'elle-même et présenter sous une autre facette ses compositions. "Je fréquente Gul depuis 15 ans, c'est un choix qui s'est fait naturellement. Ses conseils m'ont vraiment été précieux : Gul favorise la simplicité et l'évidence. Je voulais, moi, revenir à une formule plus basique et enregistrer cet album avec mes complices, les musiciens avec qui je me produis sur scène. J'avais le désir de retrouver cet esprit de groupe. Nos désirs ont coïncidé !"

Dans cet EP, Gul a souhaité mettre en avant le texte tout en donnant aux compositions de Lady un côté plus brut et plus rock : "Il y a une certaine immédiateté dans cet EP, qui signe un retour à l'essentiel. Gul m'a permis de trouver le bon dosage entre le texte et la mélodie. Pour Gul, une bonne note bien placée suffit. Il n'est pas nécessaire de faire une démonstration de nos talents. La technique est au service de ce que l'on veut raconter." Lady Arlette prévoit d'organiser dès que possible des concerts intimistes dans des lieux rouennais qui lui sont chers comme le Rêve de l'escalier ou le Café de l'époque avant de reprendre la route des festivals.

Pratique. Album numérique 5 € ou album physique 7 € sur Bandcamp