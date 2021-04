Seine-et-Marne: quatre morts dans l'accident d'un avion de tourisme

L'avion de type Robin DR400 a été retrouvé vers 14H00 dans un champ à 50 mètres d'une route départementale. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.

Selon les premiers éléments transmis à l'AFP par l'aérodrome de Lognes-Emerainville, "il s'agissait d'un vol d'instruction".

L'accident est survenu à une vingtaine de kilomètres des pistes de l'aéroport de Roissy, au nord de Paris.

Le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) a indiqué à l'AFP avoir ouvert une enquête. Une équipe est en route vers le site, a-t-on ajouté peu après 17H00.

La section de recherche de la gendarmerie s'est rendue sur les lieux de l'accident ainsi que la procureure de Meaux, Laureline Peyrefitte.

Selon les pompiers, une forte odeur de kérosène a été détectée sur place.

Ingrid, qui réside en bordure du champ où s'est écrasé l'avion, était sur sa terrasse lors du crash. "J'ai entendu un bruit d'avion et j'ai levé les yeux. J'ai vu un avion de tourisme mais beaucoup trop bas par rapport à ceux du Plessis-Belleville", dans le département voisin de l'Oise, où se trouve un aérodrome, a-t-elle témoigné auprès de l'AFP.

L'avion "a braqué vers le haut et a piqué du nez, j'ai dit à mon mari +il va s'écraser+ et on a entendu l'impact. On a voulu appeler les pompiers, c'était saturé", précise cette Seine-et-Marnaise.

L'avion de tourisme accidenté est "limité légalement aux +vols à vue+", a indiqué l'aérodrome de Lognes-Emerainville et dans cette zone, il ne doit pas voler à "plus de 1.500 pieds d'altitude, soit 500 m".

Les Robin DR400 mesurent environ sept mètres de long. C'est un avion léger à quatre places (monomoteurs à hélice), très courant dans les aéroclubs français.

Ils sont fabriqués par le constructeur français Robin Aircraft. Les premiers ont été mis en circulation en 1972. Ils servent à la fois à l'instruction et à des voyages.