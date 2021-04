[Photos] Eure. Un incendie ravage l'église de Romilly-la-Puthenaye

L'église de Romilly-la-Puthenaye, entre Bernay et Evreux dans l'Eure, a été dévastée par un incendie, samedi 17 avril. Les pompiers ont été appelés peu après 6 heures, ils étaient encore sur place à midi. L'édifice de 400 m2 était embrasé à l'arrivée des secours. Une équipe spécialisée dans le sauvetage et le déblaiement a tout de même parvenu à sauver une statuette du XVe siècle et plusieurs toiles. Le toit et le clocher sont tombés.

Une aide d'urgence de 100 000 euros

Le président du département, Pascal Lehongre, s'est rendu sur place. Il a annoncé dans la matinée l'ouverture en urgence d'une enveloppe de 100 000 euros, "pour mettre l'édifice en sécurité et sauver tout ce qui peut l'être dans l'optique de la reconstruction".

Depuis tôt ce matin, 40 de nos pompiers du @sdis27 interviennent sur un incendie qui ravage l'église Saint-Pierrre de Romilly-la-Puthenaye. Tout mon soutien au maire et aux habitants, qui perdent une partie de l'âme du village. Nous serons à leurs côtés pour la reconstruction pic.twitter.com/Bma2ks55zh — Pascal Lehongre (@LehongrePascal) April 17, 2021

Le ministre des Outre-Mer, Sébastien Lecornu, par ailleurs ancien président du département de l'Eure, a réagi rapidement sur Twitter, précisant que cette église est "un condensé de l'architecture normande". "Aux habitants et au maire, je veux dire que nous ferons tout pour qu'une reconstruction soit possible", affirme le membre du gouvernement.

J'apprends qu'un incendie a ravagé cette nuit l'église de Romilly-la-Puthenaye. Cet édifice historique au cœur du village est un condensé de l'architecture normande. Aux habitants et au maire, je veux dire que nous ferons tout pour qu'une reconstruction soit possible. pic.twitter.com/TpVYI9qVPC — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) April 17, 2021

Au total, 46 pompiers étaient sur place au plus fort de l'incendie. Une enquête est ouverte pour en déterminer l'origine.