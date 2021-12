Calvados. All-Stars de Koh-Lanta : "On m'a annoncé le jour J que je ne partais pas"

Romuald Lafite a participé à la quatrième édition de Koh-Lanta en 2004 et a remporté "Le retour des héros" en 2009. Gérant de deux salles de sport en banlieue caennaise, il pensait pouvoir participer au "All-stars", émission spéciale 20 ans de Loh-Lanta, mais a été recalé au dernier moment. Contactée, Adventure Line Productions n'a pas souhaité s'exprimer.

Que s'est-il passé avec la production de Koh-Lanta ?

"Ils m'ont appelé début janvier pour savoir si j'étais motivé. Je leur ai expliqué que j'avais fait Koh-Lanta à 24 ans, 31 ans et peut-être à 43 ans cette année, ça leur a plu. Puis, j'ai fait des tests médicaux, une préparation physique. Fin février, on me demande de préparer mon sac. Quelques jours après, la production m'appelle pour me dire que j'allais peut-être être remplaçant, toujours au conditionnel.

À quel moment vous êtes-vous projeté ?

Quand on m'a demandé de faire trois vaccins, un test antigénique et un test PCR. Derrière, on m'a demandé de m'isoler huit jours. À ce moment-là, tout était réuni pour que je parte.

Finalement, on vous annonce que vous ne partez pas. Comment avez-vous pris la nouvelle ?

J'ai reçu un message à 11 heures le jour du départ du voyage. J'étais franchement déçu. J'avais juste envie que la boucle soit bouclée, même si je ne peux pas critiquer la production qui m'a offert deux Koh-Lanta. Il y a eu une entorse qui ne mérite pas d'exister. Je sais que le casting est difficile, mais j'étais déçu de la manière donc ça s'est fait. S'ils avaient été clairs dès le début, il n'y aurait pas eu toute cette excitation et je n'aurai pas tout fait comme un titulaire indiscutable qui devait partir."