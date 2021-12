Caen. Construction du futur CHU : Jean Castex annonce 50 millions d'euros en plus

Son déplacement a été annoncé sur le tard hier soir. Ce vendredi 16 avril, Jean Castex se rendait dans le Calvados. Il est arrivé aux alentours de 9 heures au CHU de Caen, entouré de Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Le Premier Ministre @JeanCASTEX vient d'arriver. Il va visiter le centre de vaccination et rencontrer les équipes de réanimation du #CHU de Caen pic.twitter.com/rydSukYK5B — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) April 16, 2021

Il a été fraîchement accueilli par une dizaine de syndicalistes à l'extérieur de l'établissement. "La situation de l'hôpital est dramatique et M. Castex est l'un des responsables", alerte John Saliou, coordinateur régional de la CGT. Le Premier ministre a débuté sa visite par le centre de vaccination du CHU, où sont vaccinés les personnels soignants contre la Covid-19.

Lors de sa visite, le Premier ministre a annoncé que l'État augmenterait sa contribution pour la construction du nouveau CHU de 50 millions d'euros, la portant à 400 millions. Il a également indiqué que 140 personnes supplémentaires seraient affectées au nouveau CHU, qui doit être mis en service en 2026.

Jean Castex a visité le centre de vaccination du CHU de Caen où sont vaccinés les personnels soignants. - Thomas Brégardis

Il s'est rendu ensuite dans le service de réanimation, accompagné du professeur Renaud Verdon, responsable de l'unité des maladies infectieuses, et de Frédéric Varnier, le directeur du CHU. Jean Castex a rencontré le personnel soignant mobilisé depuis plus d'un an par la Covid-19. La matinée s'est poursuivie au centre d'animation de Beaulieu.