Football. Covid-19 : encore des tournois annulés en Normandie

Ce sont des rendez-vous très attendus par les jeunes footballeurs de la région. Les tournois du printemps s'annulent les uns après les autres à cause de la crise sanitaire. Ce jeudi 15 avril, deux clubs normands ont décidé de renoncer, pour la seconde année consécutive. Le Stade Malherbe de Caen n'organisera pas le festival Jean Pingeon, prévu les 5 et 6 juin. Le FC Saint-Lô Manche renonce également à ses 10 000 crampons, qui devaient avoir lieu les 13 et 16 mai.