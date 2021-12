A Domicile. Lea Paci et Tigarah, vent de fraicheur sur la chanson française

Malgré le confinement, la liaison France-Japon est toujours aussi efficace ! Léa Paci et Tigarah en sont la preuve. La réussite de leur reprise de Je t'emmène au vent amène un second souffle au classique de Louise Attaque sorti en 1996.

C'est le premier extrait du premier EP de Tigarah qui devrait voir le jour en fin d'année. Des classiques de la chanson française revisités avec ses sonorités électro nipponnes. Mais la DJ reste encore secrète sur les autres titres revisités.

De son côté, Léa Paci n'est pas en reste. Elle planche toujours sur un nouvel album. Un second opus qui se voudra toujours aussi tendre, mais avec plus de maturité. Ses différentes collaborations avec Diva Faune, James Blunt ou plus récemment la DJ japonaise Tigarah lui ont permis de prendre encore de la hauteur sur ses créations.