[Photos] Rouen. Retour aux sources : une randonnée vers les origines du Robec

Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin de Rouen pour être dépaysé ! La preuve en est avec cette belle boucle de 10 km, entre plaine, forêts et vallée : un circuit que l'on peut emprunter au rythme de la balade ou en marche rapide pour les plus sportifs.

Petits villages de caractères

C'est à Roncherolles-sur-le-Vivier que nous vous proposons de commencer le circuit, au centre-bourg, où se trouvent l'église de la Sainte Trinité en moellons de silex et briques, les halles et la mairie. À deux pas de l'église, sont installées deux œuvres de l'artiste José Torres, dont L'enfant et l'oiseau au chevet de l'église, symbole pour l'artiste du respect de la nature qui offre une belle introduction à cette balade. Ce circuit nous plonge en effet au cœur de la campagne et nous donne l'opportunité de découvrir Fontaine-sous-Préaux, où se trouvent les sources du Robec, le célèbre affluent de la Seine jadis utilisé pour l'industrie textile, et Saint-Martin-du-Vivier : des villages qui conservent encore leur caractère rural.

Entre bois et vallée

Si la randonnée commence sur le plateau de Roncherolles-sur-le-Vivier, le chemin à emprunter nous plonge rapidement au cœur de la forêt. On longe le bois du Grand Mont Briseul, pour traverser ensuite la forêt communale de Saint-Martin-du-Vivier sur la rive droite du Robec, puis le bois Breton, massif forestier de la forêt de Préaux, avant de retrouver notre point de départ. Ces trois massifs forestiers présentent une grande variété d'essences. À cette époque de l'année, le circuit offre de plus de beaux points de vue sur la vallée ou les plaines. On appréciera en particulier la vue plongeante sur l'église de Fontaine-sous-Préaux au sortir du tunnel sous la voie ferrée qui dessert le pays de Bray.