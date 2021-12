Normandie. Protocole sanitaire : un restaurant ornais désigné pour représenter la région

"Je n'arrive plus à dormir la nuit", confie Bénédicte Del-Prête, gérante du restaurant Le Saint Michel à L'Aigle. Depuis quelques jours, une lueur d'espoir pourrait lui permettre de retrouver le sommeil.

Si le chef de l'État Emmanuel Macron a laissé entendre que les restaurants pourraient rouvrir à la mi-mai, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) veut prendre les devants. Le syndicat professionnel a ainsi désigné un restaurant par région pour recevoir une équipe de scientifiques qui doivent s'assurer que le protocole sanitaire est bien respecté lorsque les salariés du BTP viennent déjeuner. "À l'issue de leur passage, un compte rendu va être rendu aux services de l'État", pour que des décisions soient prises, explique Roger Bellier, président de l'Umih de l'Orne.

Une expérience imminente

Pour l'heure, aucune date n'est fixée, mais l'expérience devrait tout de même "démarrer dans les prochains jours". En Normandie, c'est le restaurant Le Saint Michel, à l'Aigle, qui aura la lourde tâche de représenter la région.

Bénédicte et son conjoint Philippe Schmitt vont devoir suivre le protocole sanitaire à la lettre s'ils veulent prouver qu'ils ne sont pas des foyers de contamination. Les scientifiques vont s'assurer que le couple de restaurateurs respecte les règles. "Cela passe par le lavage des mains, le port du masque, les distances entre les clients et le nombre de places assises", précise Roger Bellier. De ce côté, pas d'inquiétude pour le couple. "Je suis confiante", lâche Bénédicte. "Nous sommes tellement contrôlés avec des mesures d'hygiènes drastiques que je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus." Mais si la confiance règne pour la restauratrice, la pression est grande.

"À double tranchant"

La moindre erreur n'est pas permise pour le couple. Si le protocole sanitaire n'est pas suffisamment respecté, la date d'une réouverture des restaurants se verra certainement repoussée. "Imaginons que la propagation du virus se fasse dans notre restaurant ou les douze autres, on n'ouvrira pas", estime Bénédicte. Ce scénario, elle ne veut pas le voir se produire, rien que d'y penser lui "met la pression".

Pour le moment, les deux restaurateurs n'en savent pas plus sur ce qui les attend, mais une chose est sûre, le couple est "fier" de représenter les restaurateurs. "On a fait un bout de chemin", sourit Bénédicte.