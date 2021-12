Fillette enlevée dans les Vosges: la mère voulait vivre "en marge de la société" (procureur)

France-Monde. La mère de Mia, la fillette de 8 ans enlevée mardi dans les Vosges et toujours activement recherchée, n'avait plus la garde de son enfant depuis janvier et voulait vivre "en marge de la société", a expliqué mercredi le procureur de la République d'Epinal Nicolas Heitz.