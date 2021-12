Hockey (D1). Au bout du suspense, Caen chute contre les Dogs de Cholet

Dix jours après la correction infligée à Brest (0-6), les hockeyeurs de Luc Chauvel pouvaient enchaîner une troisième victoire consécutive ce mardi 13 avril. Opposés aux Dogs de Cholet, contre qui l'aller s'était joué en prolongations (2-1), les protagonistes sont allés plus loin en termes de suspense. En effet, le match s'est joué aux tirs au but, où Cholet a fait la différence, au 9e tour (1-2).

Le match

En première période, Cholet a réussi à tenir le palet sur la patinoire de Caen la Mer, se procurant d'ailleurs les plus grosses occasions et tirant deux fois plus au but. Pour autant, le score est resté vierge au bout du premier tiers (0-0, 20').

Mais à la reprise, les Normands ont mis la pression sur la cage de Luba. Pression récompensée avec le but de Loup Benoit qui, à la suite d'un petit cafouillage devant le but avec Aurard, a piégé le gardien choletais et ouvert le score (1-0, 22'). Mais les visiteurs ont vite réagi, avec Coté qui a récupéré une relance un peu ratée pour placer le palet dans la lucarne (1-1, 27'). Les visiteurs ont ensuite continué leur domination, sans succès (1-1, 40').

Une défense clairement retrouvée

Caen a ensuite progressivement pris le jeu en main et a essayé de profiter des pénalités adverses pour forcer la décision. Or, la défense des Dogs a résisté aux Drakkars et aucune équipe n'a fait la différence au bout du temps réglementaire (1-1, 60').

En prolongation, chaque équipe a eu une opportunité de gagner. Il n'en fut pas question. Il fallait donc passer par les tirs au but pour départager les deux formations. Luedtke a réussi à mettre Cholet devant au 1er tour, en piégeant Quéméner entre les jambes. Gabaj, au 3e tour, est parvenu à égaliser, par un tir à mi-hauteur. Après les cinq tours, le score est resté à 1-1, ils ont donc dû continuer en mort subite. Aucun but n'a été marqué lors des trois premiers tours. Mais au 9e tir, Luedtke a marqué une seconde fois, en plaçant le palet dans la lucarne droite, offrant la victoire aux Dogs (1-2).

La fiche

Caen - Cholet : 1-2 (0-0, 1-1, 0-0. Prl : 0-0. Tab : 0-1 (1-2)). Huis clos.

Caen : But : L.Benoit (21'43, ass. E.Aurard et J.Janil). Tir au but marqué : D.Gabaj (tir n°3). Pénalités : 14'. Entr. : Luc Chauvel.

Cholet : But : J.Cote (26'44). Tirs au but marqués : J.Luedtke x2 (tirs n°1 et 9). Pénalités : 12'. Entr. : Julien Pihant.

Prochain rendez-vous

Caen enchaînera ce samedi 17 avril à 19 heures chez les Remparts de Tours, pour l'avant-dernière journée de Division 1.