Musique. Le trio rouennais Huit Nuits présente un nouveau clip

Mis en ligne fin mars sur les réseaux sociaux, ce clip offre une nouvelle perspective au titre La mer est loin. Pierrick Le Bras et Manon Basille nous dévoilent les coulisses de sa création.

Réinvention perpétuelle

Dès ses débuts en 2015, sous forme de duo acoustique à Rouen, Huit Nuits a rapidement su se distinguer par son style unique. Après un premier EP sensible et hypnotique Du fond des eaux, Huit Nuits sort en 2018 son premier album Entre deux mondes. Financé grâce à une collecte participative, Entre deux mondes a fait l'objet d'un clip réalisé par le Rouennais Simon Frégé, remarquable par sa qualité plastique et son esthétique si recherchée. Si, pendant le confinement, Huit Nuits enregistre un clip "fait maison" léger et décalé, le duo a aussi fait appel au talent prometteur de la vidéaste Ambrine Cheniti pour mettre en image La mer est loin : un clip qui vient juste d'être posté sur les réseaux sociaux.

Le texte et l'image

"Lorsque j'ai écrit le texte de la chanson, c'était à l'époque de Lubrizol et des Gilets jaunes, confie Pierrick Le Bras. C'est le seul texte engagé de l'album. Il y a un peu de cet esprit de révolte dans la chanson, mais aussi beaucoup de lassitude pour les tensions et de violences subies." Le scénario du clip a été écrit avec la complicité d'Ambrine Cheniti : "Le courant est tout de suite passé, elle aimait déjà notre musique et foisonnait d'idées pour l'adapter à l'écran. Le harcèlement scolaire et l'aliénation au travail sont les deux pistes exploitées par Ambrine." La Covid-19 a encore apporté une autre lecture au clip tourné au printemps dernier, faisant étrangement écho à l'actualité. La vidéaste parvient à traduire l'ambiance pesante, l'isolement et la pression psychologique que subissent les personnages du clip. "L'image vient enrichir le propos et multiplier les pistes de lecture du texte de Pierrick", ajoute Manon Basille.

L'ombre et la lumière

Comme pour le premier clip, les scènes nocturnes sont privilégiées : "Notre univers oscille entre l'ombre et la lumière, note Pierrick Le Bras. Ce climat crépusculaire correspond bien à notre image. Les émotions que nous traduisons en musique sont toujours nuancées et, si cela semble, à la première écoute, mélancolique, il y a toujours une part de lumière. Je me questionne beaucoup au sujet de l'aliénation. Mais notre sujet de prédilection, c'est surtout la condition humaine, et donc forcément, nous traitons de la part d'ombre, de doute qui fait de nous des hommes."