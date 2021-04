[Vidéo] Lisieux. Lormauto transforme des véhicules d'occasion en voitures électriques

Smartphones, tablettes, ordinateurs, télévision… Le reconditionné s'invite dans le milieu de l'automobile ! La start-up Lormauto, basée à Lisieux, a imaginé un nouveau concept. Elle transforme des voitures d'occasion à moteur thermique en véhicules électriques. "On récupère des véhicules soi-disant en fin de vie pour en faire des voitures durables", explique Sébastien Rolo, l'un des fondateurs de Lormauto.

D'extérieur, la Twingo 1 ressemble à une voiture classique fabriquée en 1998. Et pourtant, "quand on ouvre la trappe à essence, il n'y a plus le trou pour mettre la pompe à carburant, mais une prise électrique".

1 000 voitures en 2023

Une fois à bord, beaucoup de choses ont aussi disparu. Fini le levier de vitesse et le frein à main, place désormais à un simple bouton marche avant, marche arrière et point mort. Direction la rocade de Lisieux, le compteur dépasse les 100 km/h sans le moindre problème.

Un sifflement semblable à celui du décollage d'un avion résonne à l'intérieur. "On l'entend quand on accélère et quand on freine, mais elle est silencieuse à vitesse stagnante", rassure Sébastien Rolo.

Le Leitmotiv de Lormauto : faire des voitures durables et écologiques. "Nos voitures sont conçues pour atteindre 500 voire 600 000 km", bien loin de la Twingo originale, que l'on jette à la casse au bout des 200 000 km. Pour la recharger, il faudra compter environ 6 heures si la batterie est à plat.

L'objectif est d'en produire 1 000 pour 2023, puis de doubler les années suivantes, à condition d'obtenir une homologation, prévue pour "début 2022". Les voitures Lormauto seront disponibles uniquement à la location.