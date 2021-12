Domfront. L'Avenir français : une fédération créée dans l'Orne

Damien Toumi a annoncé, mardi 13 avril, la création de la fédération de l'Orne de l'Avenir français, avec une dizaine de membres. Des fédérations existent déjà dans les autres départements normands pour ce mouvement se positionnant entre le Rassemblement national et Les Républicains, qui a vu le jour en France le 22 mars 2021, en présence de Marine Le Pen, que l'Avenir français soutient dans sa candidature pour les présidentielles de 2022. L'Ornais Damien Toumi, originaire de Domfront et âgé de 30 ans, qui en est membre fondateur, en est aussi le délégué national aux fédérations et le coordinateur dans l'Orne. L'Avenir français est issu du départ de 130 membres de Debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan.