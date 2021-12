Caen. Malgré la crise sanitaire, Agrial affiche un bilan positif

Malgré la crise de la Covid-19 qui dure depuis plus d'un an et qui touche de nombreux professionnels, le groupe Agrial, entreprise coopérative agricole et agroalimentaire basée à Caen, tient bon.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6 milliards d'euros en 2020, en baisse de 2 % par rapport à 2019. "La performance économique est au rendez-vous puisque l'EBE (N.D.L.R. : bénéfice brut d'exploitation) a plus de 230 millions d'euros et un résultat net à 68 millions d'euros. On est confiant pour la suite mais prudent", indique Arnaud Degoulet, le président d'Agrial.

Agrial devrait racheter prochainement les Salaisons du Mâconnais, fabricant de saucisson sec. La reprise devrait être effective au cours du deuxième trimestre. "On complète notre gamme avec de la charcuterie sèche qui nous permet de valoriser d'autres pièces de porc et nos filières."

Une diversification au cœur d'Agrial, "ce qui fait que nous avons bien passé la crise, c'est le fait d'être multi-spécialisé."