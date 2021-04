Normandie. Report des élections : les maires très partagés

Le ministère de l'Intérieur a communiqué, ce lundi 12 avril, les résultats de la consultation lancée, 3 jours avant, par le gouvernement, auprès des maires, sur un éventuel report des élections régionales et départementales des 13 et 20 juin prochain. Sur les 2 650 édiles de la région, 1 819 ont répondu et les avis sont pour le moins partagés. Si 49,5 % des maires Normands ayant répondu (900) estiment que les conditions sont réunies pour pouvoir organiser ces scrutins malgré le contexte sanitaire, 46 % d'entre eux (837) estiment en revanche qu'un report serait plus sage.

Dans les départements de l'Eure, la Seine-Maritime et du Calvados, le choix du maintien est légèrement privilégié. Dans l'Orne et dans la Manche, c'est le report qui l'emporte assez nettement. À l'issue de cette consultation l'exécutif a confirmé le probable maintien des élections déjà reportées de mars à juin. Un débat sur le sujet doit désormais avoir lieu devant le parlement.