Bonne table à Caen. Les Popotes misent sur une cuisine originale

Vous pouvez parler français, anglais ou même estonien, vous serez toujours bien reçu chez les Popotes ! Lucie Patourel et Jaana Niit ont ouvert le restaurant à Caen il y a presque trois ans, en reprenant l'épicerie du fameux restaurant Le Dolly's. Elles ont imaginé un concept très simple : faire de la cuisine simple et différente de ce que l'on trouve chez le voisin. "C'est un peu comme une cantine", explique Jaana avec son accent d'Europe du nord.

Gâteau géant pour les trois ans !

Dans ce restaurant, on ne se donne pas de limites. Les plats changent tous les jours. "On n'est pas bloquées dans une carte", lâche Lucie. Spaghettis bolognaise, chili con carne, bœuf à la bière, plats nordiques, plats végétariens et même parfois une choucroute polonaise… Chacun y trouve son compte. En cuisine aussi. Les deux amies n'ont pas de préférence, ou presque… "Jaana, c'est la reine du far aux pruneaux !, sourit Lucie. Mais on fait toutes les deux du sucré/salé." Côté dessert, il y a les classiques, comme le crumble, le porridge, les cookies et les muffins, mais également le gâteau et la tarte du jour. Au premier coup d'œil, ils donnent envie ! "Tu manges avec les yeux ici !", lâche Jaana, un peu nostalgique de ne pas pouvoir accueillir ses clients à l'intérieur du restaurant. Ce midi, j'opte pour le mijoté végét'. Du blé fumé aux légumes - carottes, chou, sauce soja et sésame - avec, comme cerise sur le gâteau : un œuf mollet ! J'ai toujours rêvé de savoir le cuire ! Les saveurs se mélangent dans ma bouche, entre légumes croquants et épices. Pour clôturer le repas, Jaana me coupe une belle part de tarte crumble pommes myrtilles et amandes. Le tout pour seulement 11,20 €. La semaine prochaine, les deux amies s'accordent une petite pause avant de revenir la tête pleine d'idées pour leur troisième anniversaire, au mois de juin. Un gâteau géant et les ballons d'hélium sont déjà prévus… Le reste, c'est une surprise !

Pratique. Popotes, 18 rue Montoir-Poissonnerie à Caen. Tél. : 02 50 54 23 23.