Rouen. Vincent Blanchard signe la bande originale du film d'Anne Fontaine

En attendant la réouverture des cinémas et la sortie attendue du film Présidents d'Anne Fontaine, le Rouennais Vincent Blanchard met la touche finale à la bande originale qu'il vient de composer à la demande de la réalisatrice. Dans son studio rive gauche, le leader du groupe Joad, est en pleine effervescence créative.

Un César, et plus si affinités ?

Récompensé en 2019 par la prestigieuse institution pour sa musique du film Guy d'Alex Lutz, Vincent Blanchard est à nouveau sollicité par le septième art : "Je n'en reviens toujours pas", reconnaît-il avec humilité. Pour le compositeur rouennais, tout s'est enchaîné très vite : "Un concours de circonstances m'a permis de travailler aux côtés d'Alex Lutz pour le spectacle d'Audrey Lamy en 2008. Lorsqu'il a écrit son premier long-métrage, il a fait appel à mes services. J'ai ensuite eu la chance de composer la musique de ses mini-séries humoristiques Catherine et Liliane et de son second long-métrage : Guy." Alors que Vincent Blanchard animait une des premières parties du spectacle d'Alex Lutz l'année passée aux Folies bergères, avec son répertoire de Joad, la réalisatrice Anne Fontaine, qui y assiste, vient le rencontrer dans sa loge. Il n'imaginait pas qu'un an plus tard, elle allait le solliciter pour la musique de son prochain film.

Une nouvelle corde à son arc !

"Lorsque j'ai composé pour Alex Lutz la musique de son film Le talent de mes amis, sorti en 2015, je me suis dit que c'était la chance de ma vie de travailler pour le cinéma et qu'il n'y aurait pas d'autres opportunités." Mais avec le film d'Anne Fontaine, il signe déjà sa troisième collaboration au septième art. "À force d'être débutant, je commence à ne plus l'être", s'amuse-t-il. Alors que pour Guy, il a dû composer tout un répertoire pour donner corps à ce personnage de chanteur rétro imaginé par Lutz, il change complètement sa méthode de travail avec Présidents. "Cette fois, il s'agit vraiment de faire de l'accompagnement à l'image." Le compositeur travaille sur un film déjà monté et doit coller au plus près des émotions du film : "Anne Fontaine avait une idée très précise de ce qu'elle souhaitait. Elle m'a demandé une bande-son en guitare acoustique dans un esprit folk, façon Paris Texas ou Ry Cooder. Tout est allé très vite, j'ai composé à 80 % la bande-son en janvier dernier."

Une créativité à toute épreuve

"Avec le ciné, je développe de nouvelles compétences. Je fais toujours ce que j'aime : composer de la musique. Entre mes créations pour Joad ou pour le cinéma, ce qui change, ce n'est que la destination." Dans le secret de son studio, Vincent Blanchard vient aussi de donner le jour à un nouvel album de Joad, qu'il annonce plus rock et plus léger, en réponse au contexte : Light songs for heavy times. Mais il doit déjà préparer la suite : Alex Lutz fait à nouveau appel à lui pour un feuilleton humoristique à venir sur Canal+ et pour son prochain long-métrage.

