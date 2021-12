France-Monde. Philip, un homme hors du commun 

Les obsèques du duc d'Edimbourg, décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans, ont lieu ce samedi 17 avril en la chapelle de Windsor. D'une sobriété "militaire" selon le vœu du défunt – qui en avait fixé les détails –, la cérémonie célébrée par l'archevêque de Canterbury doit se tenir devant trente personnes selon les règles sanitaires. Mais l'hommage au duc a été proclamé le 10 avril par des salves d'artillerie dans tout le royaume, d'Edimbourg à Gibraltar, et sur les bâtiments de la Royal Navy où il avait servi durant la Seconde Guerre mondiale. Coups de canon encore à Windsor samedi, pendant les huit minutes de la procession funèbre composée de la famille royale au complet y compris le prince Harry, et menée par la fanfare des Grenadier Guards dont le défunt fut colonel pendant 42 ans. Destin hors du commun que celui de cet homme de caractère, né prince de Grèce et du Danemark, qui dédia sa longue existence au service de sa femme, la reine d'Angleterre – avec, entre eux deux, ce singulier point commun : ils descendaient l'un comme l'autre de la reine Victoria…