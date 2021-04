[Photos] Orne. Parc animalier d'Ecouves : "Nous devrions être ouverts"

Si le printemps est au rendez-vous dans les allées du parc animalier d'Ecouves, près de Sées, le public, lui, n'y est pas.

C'est pourtant à ce moment de l'année, lorsque les beaux jours reviennent, que le parc devrait être noir de monde. Mais cette année, la crise de la Covid-19 en a décidé autrement.

Début de saison compromis

"Nous devrions être ouverts", s'indigne Vincent Chauvin, le directeur du parc animalier. La période d'avril à août est le moment qui permet à l'équipe de soigneurs de fonctionner toute l'année. Les caisses sont "plus que vides", déplore le directeur et la situation ne devrait pas s'arranger puisque, selon le gouvernement, les portes devront rester fermées " au moins jusqu'à la mi-mai". Pas de visiteurs, pas de rentrées d'argent, hormis les aides de l'État mises en place, mais cela "ne couvre pas tous les frais", indique Vincent Chauvin.

Pour pallier le manque du public, les sept soigneurs se consolent avec les nombreuses naissances d'animaux. Une trentaine de petits ont vu le jour.

Un jeune alpaga a vu le jour il y a quelques semaines, il n'a encore jamais vu le public. -

Même sans la présence des visiteurs, les soigneurs préparent quotidiennement la nourriture des animaux. -

Si les caisses sont vides, ce n'est pas seulement à cause des charges mensuelles. Le directeur a investi pour proposer des nouveautés au public. Les deux dernières années, le parc a mis sur la table 400 000 euros pour se développer davantage. Quatre nouveaux bâtiments de stockage et d'accueil pour animaux ont été érigés. Côté végétation, les allées ont été embellies par de nombreuses plantes ou arbustes. Pour les enfants, trois nouvelles stations de jeux ont vu le jour, et si les plus jeunes seront heureux de remettre les pieds ici, pour le moment, "ce sont les miens qui en profitent", sourit Vincent Chauvin.

De nouvelles aires de jeux ont été construites dans le parc. -

Des bisons européens viennent de débarquer sur les terres du parc animalier. -