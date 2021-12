Normandie. Massacre des Tutsis au Rwanda : des génocidaires dans la région ?

Claude Muhayimana était employé municipal à Rouen, et Charles Twagira, médecin à Vire. Ils vivaient une vie discrète et paisible en Normandie. Mais en 2014, ces Hutus ont été arrêtés. La raison : ils sont soupçonnés d'avoir participé au génocide des Tutsis, qui a fait près d'un million de victimes en 1994. Le procès de Claude Muhayimana aura lieu à la fin de l'année, en novembre. Quant à Charles Twagira, son dossier est toujours en cours d'instruction. Alain et Dafroza Gauthier, fondateurs du Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), avaient déposé une plainte contre lui en novembre 2009. "La France et la Belgique abritent le plus de génocidaires présumés", explique Alain Gauthier. "Il y a un réseau important de génocidaires à Rouen, Orléans, mais aussi au Havre."

Alain et Dafroza Gauthier sont souvent comparés au couple Klarsfeld qui a traqué pendant des décennies les responsables nazis impunis.

Après le génocide en 1994, beaucoup ont fui le pays, dont des génocidaires. Au début des années 2000, l'Association des Rwandais en Normandie (ARN) est créée. La structure devient l'Association pour la promotion culturelle rwandaise à partir de 2006, et est soupçonnée d'avoir facilité la fuite de génocidaires en France. Elle a été fondée par Jean de Dieu Ngabonziza. Ce dernier est le beau-frère d'Aloys Ntiwiragabo, chef du renseignement militaire du gouvernement génocidaire pendant les massacres, résidant à Orléans. La justice française a ouvert une enquête préliminaire à son encontre en juillet 2020. Emmanuel Ruzindana a également vécu à Rouen. Décédé aujourd'hui, il a été un personnage-clé de l'ARN et de l'implantation progressive en France des génocidaires présumés. "Même si Monsieur Ruzindana n'a pas été un membre actif au cours du génocide, il a fortement participé à l'arrivée de plusieurs génocidaires en Normandie", assure Alain Gauthier. Ce dernier estime aujourd'hui que près de 300 génocidaires sont sur le territoire français.

Le dernier génocide du XXe siècle

En 1994, le dernier génocide du XXe siècle éclate au Rwanda. Les Tutsis sont décimés par les Hutus extrémistes. En l'espace de trois mois (du 7 avril au 17 juillet), près d'un million de Tutsis ont été massacrés.

Entre 1990 et 1994, la guerre civile rwandaise opposait le président Juvénil Habyarimana, soutenu par les Hutus extrémistes, et les forces exilées tutsis, le Front patriotique rwandais (FPR). Depuis plusieurs décennies, la haine contre les Tutsis s'était progressivement ancrée au sein de la société rwandaise. Au moment du génocide, le gouvernement mené par les extrémistes hutus et la France entretenaient des liens diplomatiques étroits. Certains accusent la France d'avoir tenu un rôle ambigu avant, pendant et après.

Le 5 avril 2019, le président de la République Emmanuel Macron institue la Commission française d'historiens sur le rôle de la France au Rwanda (1990-1994), plus connue sous le nom de commission Duclert, pour tenter de clarifier les failles de l'État français pendant cette période sombre.

Des historiens, dont Vincent Duclert, qui dirigeait la commission, des chercheurs et des journalistes ont travaillé pendant deux ans. Le rapport final a été remis au président de la République, le vendredi 26 mars 2021.