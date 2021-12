Musique. The Voice : voici ce qui vous attend pour la dernière soirée des battles

Troisième et dernière soirée des battles dans The Voice ce samedi 10 avril !

Découvrez la liste des talents qui vont s'affronter lors de cette ultime soirée.

- Équipe Florent Pagny : La Normande d'origine Chiara, Marghé, Canta Diva et Pottok on the sofa

- Équipe Marc Lavoine : Zacharie Dolce, Clara Polaire, Alyah et Charlotte Elisabeth

- Équipe Vianney : Aimée, Nico Sarro, Camelione et Kay

- Equipe Amel Bent : Marvin, Wahil, Camille, Niki Black, Nicolas, Lara Bou Abdo et Jessie Will

Et dans les fauteuils en attente, vous retrouverez Stellia Koumba, Anik, Julien et Anaïd.B

Vous pourrez retrouver également en tant que "co-coachs" cette semaine :

- Benjamin Biolay chez Marc Lavoine

- Calogero chez Florent Pagny

- Véronique Sanson chez Vianney

- Vitaa&Slimane et Zaho chez Amel Bent

Et pour l'occasion, Zaho nous raconte comment s'est passé son "co-coaching" dans l'émission.

Zaho "co-coach" dans The Voice Impossible de lire le son.

Elle nous a aussi exprimé son ressenti après cette expérience inédite.

Le ressenti de Zaho après The Voice Impossible de lire le son.

Découvrez ci-dessous ce qui vous attend ce samedi 10 avril à partir de 21 h 05 sur TF1 :